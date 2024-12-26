Потерпевший крушение в Актау самолет дважды пытался приземлиться в аэропорту

Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines дважды пытался приземлиться в аэропорту Актау, где к его прибытию все было готово, однако связь с экипажем была потеряна, и в результате произошла авиакатастрофа. Об этом на пресс-конференции сообщил Марат Карабаев, министр транспорта Казахстана, передает ТАСС.

Он пояснил, что диспетчер в Актау оперативно выполнил все необходимые процедуры для приземления самолета. Команда предприняла две попытки захода на посадку, в ходе которых фиксировались резкие колебания высоты и направления полета. В конечном итоге самолет отклонился в сторону побережья.

Карабаев также добавил, что после этого связь с экипажем была утрачена, и воздушное судно столкнулось с землей. По словам министра, диспетчеры получили данные, что экипаж не смог управлять самолетом из-за сбоя нескольких систем.

Карабаев отметил, что первый сигнал поступил в 10:43 от диспетчера ростовской зоны о рейсе 8243, выполнявшем полет на запасной аэродром из Грозного, и перед входом в воздушное пространство Казахстана произошел отказ в управлении, включая руль высоты.

Также поступила информация о том, что после получения метеоданных из Махачкалы и Баку экипаж решил продолжить путь в Актау.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Алиев объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением самолета в Актау.