Поток российских туристов в Турцию резко снизился

На протяжении I квартала 2025 года туристы из России стали заметно меньше посещать Турцию. Их поток на курорт Анталья снизился сразу на 20%. Об этом на своем сайте сообщила Ассоциация туристических операторов РФ.

Несмотря на то что Турция считается очень выгодным местом для отдыха во время высокого сезона, она стремительно теряет свою клиентуру во время межсезонья. В России уже второй год подряд отмечается резкое снижение потока желающих отдохнуть на турецких курортах. В марте прошлого года отмечалось снижение числа туристов из РФ на 19,2 по сравнению с 2023 годом. По итогам марта 2025 года этот турпоток упал еще на 11,1%, если сравнивать с предыдущим годом.

Особенно не повезло Анталье. В нее за три месяца отправилось на 20% путешественников меньше. Эта тенденция затрагивает не только туристов из России. Турпоток из Британии сократился еще больше, а динамика приезда отдыхающих из Ирана и ФРГ показывает кратно худшие результаты. Так граждане Германии в марте совершили на 46,2% меньше визитов в Анталью, чем в марте 2024-го.

Ранее сообщалось, что Турция приостанавливает экспорт лимонов. Причиной для такого шага стало ухудшение погодных условий, а также резкое увеличение спроса на цитрусы внутри страны. Россия традиционно является одним из ведущих импортеров турецких лимонов.