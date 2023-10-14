«Потом уже ничего не исправить»: ясновидящая рассказала, как пережить две недели коридора затмений

В периоды затмений в жизни людей всегда происходят судьбоносные изменения, уверены эзотерики. Но что делать, если все жители Земли окажутся в середине коридора затмений? Приготовиться к серьезным испытаниям, уверена знаменитая ясновидящая Инесса Алиева .

Она напомнила, что коридором затмений называется временной интервал примерно в две недели между солнечным и лунным затмениями. Алиева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как пережить этот период без потерь и как поддержать тех, кому нужна помощь.

«Во время затмений нельзя принимать судьбоносные решения, идти на поводу у своих эмоций. В это время могут происходить знакомства с непорядочными людьми. Кроме того, обостряются болезни, могут напомнить о себе застарелые травмы» — отметила Алиева.

Во время затмений особенно сильна сила мысли, продолжила собеседница издания. Поэтому надо гнать от себя все плохое, иначе притянете к себе негатив. На дорогах следует быть максимально внимательными. А привлечь в свою жизнь хорошее можно, помогая бездомным животным.

«Именно в период затмений очень хорошо избавляться от того, что уже изжило себя — от отношений и, например, вещей», — добавила Алиева.

Предстоящие затмения повлияют на весь отрезок времени, который называется коридором. Это означает, что с 14 по 28 октября следует быть готовым к всему, подчеркнула ясновидящая.

«Более того, этот коридор затмений станет еще и кармическим коридором, поэтому все решения нужно будет очень тщательно взвешивать. Если вы решили расстаться с партнером, а потом передумали, то исправить уже ничего будет нельзя», — добавила собеседница издания.

С 26 по 30 октября не стоит давать деньги в долг, брать кредиты и назначать регистрацию брака, продолжила она.

«Желательно в этот период попоститься и алкоголь не употреблять. Обязательно простите своих врагов: проговорите вслух, кого и за что вы прощаете за час до затмения. Напишите на бумаге о своих проблемах, терзаниях, страхах. Потом этот листок нужно сжечь — так вы сожжете свои проблемы», — посоветовала Алиева.

А за 10 минут до затмения нужно подумать о том, что сейчас творится в мире. Мысленно обнимите всю нашу планету и пошлите ей лучи добра и любви, заключила собеседница издания.

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