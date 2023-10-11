«Проклятие на себя и свою семью»: стало известно, к чему приведет частое использование мата

Мат издревле использовался нашими предками — считалось, что крепким словцом можно отогнать бесов. А в наше время «бесов отгоняют» все — от мала до велика. Матерятся дети в школах, работяги у станка. Однако отчаянные матерщинники даже не предполагают, что, сквернословя, они привлекают нечисть.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему материться очень опасно.

«У славян было поверье, что матом можно отогнать темные силы и таким образом защититься от магических воздействий, но на самом деле это не так. Мат использовала только высшая каста — жрецы. Они знали, как его использовать для этих целей», — отметила Алиева.

Церковь порицает мат, считает его сквернословием, которое идет от лукавого, добавила она. Гнусные слова прославляют дьявола и считаются молитвой ему.

«Матом человек проклинает другого и навлекает проклятие на себя и свою семью. Поэтому, прежде чем сквернословить, нужно подумать, почему говорят, что при детях так делать нельзя», — подчеркнула Алиева.

Матерщинники сами опускают себя на уровень ниже, в темноту к нечисти, подчеркнула экстрасенс. Кроме того, человек так оскорбляет Божью Матерь.

Алкоголики, наркоманы, зависимые люди, по мнению собеседницы издания, матерятся чаще других, потому что они слабые, опустились на самое дно и живут с бесами, заключила ясновидящая.

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