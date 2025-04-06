Потомок Екатерины II решил начать бизнес в сфере искусств в Петербурге

Согласно документам, Андрей Калагеорги, прямой наследник Екатерины Великой, начал свою предпринимательскую деятельность в сфере сценического искусства в Санкт-Петербурге, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, передает РИА Новости.

Ранее Георгий Мурадов, представитель Республики Крым при президенте РФ и вице-премьер крымского правительства, заявлял о намерении Андрея Калагеорги, потомка императрицы Екатерины II и князя Потемкина, получить российское гражданство и переехать в Крым.

Регистрация Калагеорги в качестве индивидуального предпринимателя была осуществлена межрайонной инспекцией ФНС по Санкт-Петербургу, как следует из предоставленных документов.

В регистрационных документах указано, что основной сферой деятельности является работа в области исполнительских искусств. Помимо этого, Калагеорги заявил о регистрации множества дополнительных направлений, включая кинопроизводство, создание видео- и телепрограмм, звукозапись, публикацию музыкальных произведений и другие виды деятельности.

Ранее сообщалось, что компания по производству взрывчатки Maxam не может продать бизнес в РФ.