МЧС предупредило о ливнях и порывистом ветре в Подмосковье до конца дня

Сегодня в Подмосковье ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер, предупредили в областном главке МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия ожидаются с 11 часов дня. По информации синоптиков, непогода сохранится до конца суток. Метеорологи также предупредили, что при грозе порывы ветра могут достигать двадцати метров в секунду.

В ведомстве напомнили, что при неблагоприятных погодных условиях желательно оставаться дома или в укрытии. При выходе на улицу необходимо брать с собой зонт и быть предельно внимательными при пересечении проезжей части.

Автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте в ливень или переждать обильные осадки, припарковавшись на обочине.

Ранее Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов не отвлекаться за рулем на мобильные телефоны.