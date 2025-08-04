Лодка с туристами затонула на озере во время штормовой погоды

Двое туристов из Кемеровской области оказались в экстремальной ситуации во время путешествия по Телецкому озеру. Как сообщает sibdepo.ru, лодка сибиряков затонула во время шторма, который застал их врасплох.

Инцидент произошел 4 августа. Беспокойная погода вызвала экстремальную ситуацию во время плавания двух туристов на лодке. Мужчины пытались самостоятельно совладать со стихией, но не справились. После потопления судна им пришлось плыть до скалистого берега, где им удалось вызвать помощь через службу «112».

Группа спасателей во главе с майором полиции Самиром Тенчуриным отправилась на помощь по первому сигналу. На служебном катере они преодолели 40 километров по бурной воде, чтобы найти пострадавших. Также неоднократно ныряли в воду, чтобы достать судно. Самих туристов, побывавших в ледяной воде на Телецком, передали медикам.

Ранее сообщалось, что из воды в Балашихе достали мертвую женщину. На ее теле нашли следы насильственной смерти. Позже оказалось, что гражданку искали несколько дней: ее мог застрелить знакомый, которому она отказала в близости.