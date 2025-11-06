«Потребовали цифровые открытки»: российского подростка ограбили из-за виртуальных подарков

В Москве трое злоумышленников напали на 16-летнего подростка, чтобы ограбить, пишет «МК».

Преступники заманили юношу в свой автомобиль и потребовали передать им цифровые открытки на общую сумму 60 тыс. рублей.

Злоумышленники, копаясь в телефоне потерпевшего, обнаружили приложение для хранения криптовалюты. Подросток, проявив находчивость, заявил, что располагает суммой в 9 млн руб., поэтому без проблем сможет заплатить аферистам.

После этого ребенок смог освободиться и незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время всем троим подозреваемым предъявлены обвинения в совершении разбойного нападения и вымогательстве. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее эксперт Анастасия Бастрыкина рассказала, что мошенники массово воруют аккаунты в соцсетях у российских звезд.