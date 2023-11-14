«Потребуется много бумаги»: юрист раскрыла, кто понесет убытки из-за увеличения госпошлины за развод

В Госдуме озаботились не только увеличением рождаемости, но и сохранением браков. Вдвое поднять пошлину за развод и вовсе отменить пошлину за заключение брака предложил вице-спикер Владислав Даванков.

Парламентарий считает, что разговоры об укреплении семейных ценностей нужно поддерживать действиями. Его законопроект предусматривает повышение госпошлины за развод с нынешних 650 рублей до 1200.

Мы решили узнать у эксперта, повлияют ли эти неожиданные меры на количество российских ячеек общества.

«Очевидно, что не повлияют никак. Если пара не хочет жить вместе, вряд ли их остановит пошлина в 1200 рублей. То же касается и брака. Люди на свадьбы тратят сотни тысяч рублей, отмена копеечной пошлины никак не повлияет на их желание пожениться», — отметила известный адвокат Сталина Гуревич в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт предположила, что убыток от нового решения будет только государству.

«Ведь для оформления всех этих документов потребуется много бумаги», — предположила юрист.

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