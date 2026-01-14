«Потрепало же на гулянке»: похищенную в Балашихе елку вернули в подъезд после «бурных праздников»

В Балашихе произошла детективная история с неожиданно счастливым концом, пишет REGIONS . Новогодняя ель, установленная и украшенная жильцами одного из многоквартирных домов в холле подъезда еще в конце декабря, таинственно исчезла в разгар праздников. Однако спустя время и уже после Старого Нового года, красавица неожиданно «вернулась», хоть и потрепанной.

Телеграм-канал «В Балашихе|Все новости» отмечает, что соседи почти смирились с утратой и даже начали строить планы по установке видеонаблюдения и покупке нового дерева к следующему году. Однако после окончания новогодних каникул елка так же внезапно вернулась на свое законное место.

Возвращение оказалось не триумфальным. Дерево пребывало в плачевном состоянии: оно еле держалось на подставке, а из всего праздничного убранства на ветвях уцелел лишь один одинокий шар. Вид потрепанной «путешественницы» вызвал среди жильцов дома шутки о том, что елка «несколько дней где-то отмечала» и вернулась «в непотребном виде».

«Вы посмотрите на нее: сначала пропала из подъезда, несколько дней где-то отмечала, а теперь объявилась в таком непотребном виде», — пошутили жильцы.

Несмотря на испорченное имущество, собственники квартир решили не обращаться в правоохранительные органы с заявлением о краже. Остается лишь надеяться, что в следующий раз Гринчи не смогут подпортить праздник в конце 2026 года.

