Поцелуй томката с ожогами: житель Балашихи пережил кошмар из-за вьетнамского жука

Житель подмосковной Балашихи вернулся из новогоднего отдыха во Вьетнаме с необычным и болезненным «сувениром». Вместо традиционных магнитов и фотографий мужчина по имени Василий привез на левой руке обширные волдыри и багровые ожоги, вызванные контактом с ядовитым жуком-томкатом. Подробности выяснил REGIONS .

Симптомы проявились в самолете, уже после прощальной прогулки по пляжу. Кожа от кисти до плеча покрылась пятнами, начался нестерпимый зуд, появились признаки лихорадки. Попытки справиться с проблемой домашними средствами не увенчались успехом, что заставило туриста обратиться за медицинской помощью.

Врач-терапевт Константин Недошивин, проконсультировавший пациента, подтвердил диагноз — сильная токсико-аллергическая реакция на вещество педерин, которое выделяют жуки-томкаты.

«Жуки-томкаты выделяют вещество педерин, которое вызывает токсический ожог. Если ко всему добавляется аллергия или у человека есть сопутствующие заболевания, то реакция может быть более сильной и потребовать неотложной медицинской помощи», — рассказала Недошивин.

Медик подчеркнул, что подобные контакты редко несут смертельную опасность, но последствия бывают весьма серьезными и требуют профессионального лечения. Он напомнил, что стандартная туристическая страховка обычно покрывает такие случаи, и при первых симптомах необходимо сразу обращаться в страховую компанию.

По словам представителей турбизнеса, информация об опасных представителях фауны входит в обязательный инструктаж. По словам Маргариты Степановой, сотрудницы балашихинской турфирмы, инструктаж по безопасности является обязательной частью подготовки к поездке. Клиентам разъясняют потенциальные риски, характерные для конкретной страны, знакомят с правилами поведения и демонстрируют изображения наиболее опасных животных и насекомых.

Эксперты связывают учащение подобных инцидентов не с нашествием насекомых, а с резким ростом популярности азиатских направлений среди российских туристов. На фоне подорожания европейских туров и традиционного зимнего спроса на теплые моря, поток путешественников в страны Юго-Восточной Азии значительно увеличился.

Случай с Василием — не единичный. Врачи и туроператоры рекомендуют путешественникам проявлять повышенную осторожность, изучать информацию о местной фауне и не пренебрегать советами гидов, чтобы тропический отдых не омрачился болезненными последствиями.

Ранее сообщалось, как распознать и что делать при укусе насекомого на популярном курорте.