Повар популярного фастфуда в Евпатории «пнул» ногой куриную тушку и после бросил в кастрюлю

В Крыму в курортной Евпатории молодой повар одного из популярных предприятий быстрого питания залихватски показал, как умеет «чеканить» курицу перед ее приготовлением. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, а затем уже завирусилось в Сети.

На видео молодой человек сначала обваливает кусок курицы в тесте, затем подбрасывает тушку ногой, словно футбольный мяч. После чего грязная курица попадает в емкость для дальнейшего приготовления.

Как передает Mash, данный акт антисанитарии произошел в ресторане быстрого питания KFC. Других подробностей Телеграм-канал не привел. Однако, как позже сообщил телеканал «Москва-24», произошедшим уже заинтересовались в управлении Роспотребнадзора по Крыму, и кафе ждет серьезная проверка.

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