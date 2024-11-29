Масштабный сбой произошел в РФ в работе сайтов фастфуда, связи и банков

Популярные рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка», «Ростикс» и «Додо пицца» оказались полностью недоступны. Сотовые операторы и банковские приложения также испытали серьезные проблемы с функционированием. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

Как пишет РИА новости, специалисты центра мониторинга услуг подтвердили широкомасштабные технические неполадки в рунете. Предварительные версии указывают на сбой в облачном сервисе, который обеспечивает работу множества платформ. Пользователи массово сообщают о невозможности оформить заказы, получить доступ к меню или воспользоваться финансовыми сервисами.

Технические специалисты уже приступили к диагностике проблемы. Ожидается, что в ближайшие часы работа сервисов будет восстановлена.

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