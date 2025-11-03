Повара и администраторы стали лидерами по числу вакансий
В третьем квартале 2025 года на российском рынке труда наибольший спрос наблюдался среди работников сферы общественного питания и администраторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.
Лидерами по числу вакансий стали повара, пекари и кондитеры — работодатели опубликовали более 63,5 тыс. предложений. Медианная зарплата в этой категории выросла с начала года на ₽8,5 тыс. и достигла ₽72,6 тыс.
На втором месте по востребованности оказались администраторы — для них было размещено почти 49 тыс. вакансий, а средний доход превышал ₽58 тыс.
Тройку лидеров замкнули официанты, бармены и бариста — для этой категории работодатели предложили 35,2 тыс. вакансий, медианная зарплата составила более ₽67,7 тыс.
Отдельно эксперты отметили высокий спрос на автослесарей. В третьем квартале 2025 года было опубликовано свыше 21 тыс. вакансий для специалистов данной профессии, а средний доход превысил ₽121 тыс., что делает эту сферу одной из самых высокооплачиваемых среди востребованных рабочих специальностей.
