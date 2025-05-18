Повисший на самом опасном мосту в России грузовик показали на видео

Грузовой транспорт повись на Витимском мосте в Бурятии, который в народе называют самым опасным мостом в России. Об этом сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» .

Загруженный «Урал», по данным канала, несколько дней назад вызволяли с проблемной переправы — Витимского моста, или моста Интернациональной дружбы. На видео показали, как транспорт оказался на грани выезда за пределы конструкции: он буквально повис на одном колесе, рискуя сорваться. Его спасло наличие «кармана» у края.

Отмечается, что мост возвели в 1980-х для временного использования, чтобы была транспортная переправа между берегами у реки Витим, на границе Забайкальского края и Бурятии.

Опасным мост считается, так как он длинный (570 метров), а также состоит из деревянных железнодорожных шпал. У переправы нет ограждений. Также он высотой не меньше 15 метров.

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