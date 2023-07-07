«Повлечет ряд проблем»: российский адвокат не согласилась с новой инициативой Госдумы об имуществе сожителей

Фракция ЛДПР предложила считать совместно нажитым имущество сожителей. Об этом рассказал в Сети глава партии Леонид Слуцкий.

Сейчас, пояснила адвокат Яна Воробьева, режим совместной собственности применим только для лиц, находящихся в официальном браке. Имущество, приобретенное в сожительстве, принадлежит лицу, которое его приобрело и на которого оно зарегистрировано.

«К инициативе о приравнивании сожительства к официальному браку отношусь скорее негативно. Это повлечет ряд проблем. Например, как доказать факт сожительства и его период? Как расценивать совместное проживание людей, которые не связаны любовными узами? К примеру, когда друзья совместно проживают в одной комнате или квартире с целью экономии», — отметила собеседница в ходе разговора с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Иными словами, уточняет Воробьева, такая норма повлечет многочисленные споры, разрешить которые будет крайне сложно. Но есть в инициативе депутатов Госдумы и плюсы.

«Преимуществом такой идеи можно назвать, например, расширение прав при посещении в больнице, в реанимации, в делах о наследстве», — подытожила адвокат.

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