Носите фото в бумажнике: как избежать развода с помощью простого лайфхака

Американские ученые провели очередное исследование и пришли к выводу, что любовь в браке можно возродить. Способ максимально простой: потребуется только одна фотография. Психолог Екатерина Горькова прокомментировала, насколько это реально.

Дело в том, что авторы исследования набрали группу женатых людей, которые знали свою вторую половину более 11 лет. Они пытались проверить несколько разных способов «разжечь искру» в отношениях, но «рабочей» оказалась только одна тактика.

«Ученые показывали людям серию фотографий, на которых есть их партнер. Иногда появлялись случайные кадры, не имеющие отношения к семейной паре, но тоже приятные и не отталкивающие. В это время у участников эксперимента менялась активность мозга, которую фиксировала электроэнцефалография», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

В результате эксперты пришли к выводу, что существуют образы, которые помогают осознать важность семейных отношений. Эти образы выражены в изображении любимого человека.

«Фотография партнера в кошельке или на рабочем столе, конечно, не решит всех проблем. Но действительно может поддерживать чувство любви и напоминать о важности ваших отношений», – заключила эксперт.

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