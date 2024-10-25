Повсюду смерть, нищета и мусор: россиянка рассказала всю правду о Мальдивах

Вернувшаяся не так давно с отпуска на Мальдивах российская путешественница Елена Васильева поведала в беседе с агентством «АБН24» о минусах своего отдыха на признанном, как она считает, за глаза райским островном государстве.

В преддверии туристического сезона, который стартует на Мальдивах в ноябре, женщина призвала россиян несколько раз подумать, прежде чем брать туда путевку. Единственный место на островах, в котором «можно столкнуться с цивилизацией», — это город Мале, являющийся столицей государства. По словам туристки, по размерам он не превышает Энгельс в Саратовской области. Особый бич на островах — валяющиеся буквально повсюду горы мусора.

«Выяснилось, что страна переживает мусорный кризис. Несмотря на наличие перерабатывающих заводов, их количества недостаточно. В результате на улицах можно часто увидеть валяющиеся бутылки, пакеты, коробки и прочий мусор», — посетовала Васильева.

Еще среди серьезных проблем островов — множество нищих на улицах, а также совершенно неразвитая канализационная система. Все отходы попросту сливают в море, рассказала туристка.

«Из-за этого повышается уровень антисанитарии и местные заражаются различными болезнями, от которых гибнут сотни людей», — резюмировала россиянка.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин успел сходить в отпуск минувшим летом.