Повторная пьяная поездка россиянина обошлась ему в 360 часов работ и лишением автомобиля
Жителя Златоуста лишили машины за повторное вождение в пьяном виде
Жителя Златоуста в Челябинской области повторно задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает портал Cheltoday.
Мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение правил дорожного движения (ПДД). Инцидент произошел вечером в октябре 2025 года.
Златоустовский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по ст. 264.1 УК РФ. В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимый вновь сел за руль транспортного средства в нетрезвом виде.
Это нарушение суд квалифицировал как уголовное преступление именно из-за наличия у мужчины неснятого административного наказания за аналогичное правонарушение в прошлом.
В качестве наказания фигуранту назначили 360 часов обязательных работ. Также его лишили права управлять любыми транспортными средствами сроком на два года.
Автомобиль, на котором было совершено преступление, по решению суда изъяли в доход государства.
Ранее сообщалось, что пьяная россиянка без прав убила мужа в страшной аварии на Дальнем Востоке.