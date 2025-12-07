Повторная пьяная поездка россиянина обошлась ему в 360 часов работ и лишением автомобиля

Жителя Златоуста в Челябинской области повторно задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает портал Cheltoday.

Мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение правил дорожного движения (ПДД). Инцидент произошел вечером в октябре 2025 года.

Златоустовский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по ст. 264.1 УК РФ. В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимый вновь сел за руль транспортного средства в нетрезвом виде.

Это нарушение суд квалифицировал как уголовное преступление именно из-за наличия у мужчины неснятого административного наказания за аналогичное правонарушение в прошлом.

В качестве наказания фигуранту назначили 360 часов обязательных работ. Также его лишили права управлять любыми транспортными средствами сроком на два года.

Автомобиль, на котором было совершено преступление, по решению суда изъяли в доход государства.

