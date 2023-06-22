Повышает шансы почти в два раза: разбираемся, как недосып может привести к преждевременной смерти

Все мы знаем, что для здоровья нам необходимо высыпаться. Но мало кто задумывается, что сон – это буквально вопрос жизни и смерти. Именно поэтому очень опасно жертвовать сном или игнорировать бессонницу и проблемы с засыпанием.

Важно понимать, что даже те, кто спят 7–8 часов, не всегда делают это качественно. Улучшить свои сонные показатели помогает правильная температура в спальне, а что еще важнее, так это график. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время. Оставьте гаджеты хотя бы за 1–2 часа до сна.

«Регулярный качественный сон снижает рис ранней смерти на 40%. Это подтверждают исследователи из Гарвардской медицинской школы. Ученые изучили показатели почти 2000 человек за семь лет», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.дми

Дело в том, что постоянный недосып хоть и не является прямой причиной смерти, но провоцирует множество проблем со здоровьем. В том числе заболевания сердечно-сосудистой системы и почек, а также диабет.

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