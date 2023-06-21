Спровоцируют бессонницу и тревожность: разбираемся, почему не стоит брать телефон в кровать

Большинство людей, даже ложась в кровать, оставляют сотовые телефоны рядом с собой. Это очень вредная привычка. Смартфоны могут нарушить сон и сказаться негативно на психическом здоровье. Объясняем, почему их лучше убрать подальше на ночь.

Во-первых, использование гаджетов перед сном вызывает бессонницу. Подвержены ей именно те люди, которые неохотно расстаются с телефоном, перед тем как лечь спать. Во-вторых, смартфоны нарушают цикличность сна. Поэтому не стоит класть их под подушку или на кровать рядом с собой. Лучше уберите на пол.

«Кроме того, мобильные устройства могут стать причиной тревожности и спровоцировать состояние возбуждения, что сделает сон поверхностным. Чтобы этого избежать, не стоит за час до сна мониторить ленты и проводить свое время в социальных сетях», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

По словам эксперта, лучше вообще отказаться от использования смартфонов после 22.00 или же за 2 часа до сна, если вы ложитесь рано. Это также позволит избавиться от проблем с засыпанием.

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