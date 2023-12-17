«Позаботьтесь о моей матери»: на стене дома нашли последнюю просьбу русского бойца, погибшего в боях за Марьинку

Во время время зачистки одного из жилых массивов в освобожденной от ВСУ Марьинка в ДНР российские военные обнаружили написанное на стене дома последнее послание солдата из Батайска, Ростовской области, Романа Рудакова.

Как передает Readovka, молодой человек попросил всех, кто обнаружит его послание, позаботиться о его родных. Рядом с домом было обнаружено девять тел погибших российских военных.

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате», — гласила надпись на стене.

Позже стало известно, что погибщие являются попавшей в засаду штурмовой группой ВС РФ. После того, как российские бойцы попали в окружение, связь с ними была утрачена. Однако, несмотря на превосходящие силы врага, россияне уверенно и до последнего патрона держали оборону.

«Послание солдата потрясло российских военных. Замполит приказал достать из стены кирпич, на котором оно было написано. Командир полка решил сделать из этого послания памятный знак, который будет храниться в штабе, рядом со знаменем части», - приводится в публикации в соцсетях.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль город Марьинку в ДНР.