«Позабыли голую вечеринку?»: в России назрел новый скандал из-за тура Rendez-Vous в Куршевеле

Депутат Государственной думы Александр Толмачев подверг критике организаторов пресс-тура бренда Rendez-Vous в Куршевеле. В беседе с РИА Новости он заявил, что компания не сделала выводов из предыдущей ситуации с так называемой «голой вечеринкой».

По мнению Толмачева, пиар-специалисты бренда «совершили все возможные ошибки». Он отметил, что выбор заграницы и «заоблачного во всех смыслах отеля» для инфлюенсеров вызвал справедливое возмущение россиян. Парламентарий констатировал, что если целью мероприятия была упоминаемость, то с этой задачей организаторы справились.

Бренд Rendez-Vous организовал пресс-тур в Альпах, приуроченный к 25-летию компании и 16-летию ее бутика в Куршевеле. Среди приглашенных гостей были журналистка Ксения Собчак, блогерша Оксана Самойлова, стилист Александр Рогов, модель Елена Перминова, актриса Елизавета Базыкина и другие известные личности. Программа мероприятия включала катание на сноубордах, горных лыжах и снегоходах, полеты на вертолете и ужины в ресторанах.

