Поздний скроллинг перед сном может тихо подтачивать здоровье сердца

Новое исследование Американской кардиологической ассоциации (AHA) выявило, что использование телефона и других источников яркого света перед сном может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на Daily Mail.

Специалисты установили, что ночное воздействие искусственного освещения, включая свечение экранов, связано с повышенной активностью мозга и воспалением сосудов — факторами, способными увеличить вероятность сердечных нарушений.

В исследовании приняли участие 466 взрослых до 55 лет. Все они прошли ПЭТ/КТ-сканирование в Массачусетской больнице общего профиля. Для анализа ученые сопоставили данные пациентов с уровнем искусственного освещения вокруг их домов, который фиксировался спутниковыми снимками. К 2018 г. у 17% участников наблюдались серьезные заболевания сердца.

Авторы работы отмечают, что ночной свет способен нарушать циркадные ритмы и вызывать стрессовую реакцию организма. Со временем это может повысить риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта и сердечной недостаточности.

При этом исследователи уточняют, что их работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Кроме того, выборка включала пациентов одной медицинской клиники, что ограничивает возможность распространения выводов на более широкую аудиторию.

