Поздравил с Днем молодежи: мэр Подольска Артамонов призвал молодых людей поверить в себя

Жителей Подольска поздравили с Днем молодежи власти города. Это сделал в своем телеграм-канал глава городского округа Григорий Артамонов.

Мэр напомнил, что на территории городского округа проживает порядка 88 тыс. человек из тех, кого можно отнести к молодежи. Из них 9,5 тыс. студентов. Все эти люди являются будущим города, они являются его движущей силой.

«Молодость — это время, когда каждый день может стать началом большого пути. Пусть он будет ярким и полным добрых дел», — указал Артамонов.

Он пожелал всем молодым людям веры в свои силы, верных друзей и мудрых наставников.

Ранее сообщалось, что в Подольске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню молодежи. Мероприятие называлось «Танцуй с нами!», его посетило порядка 200 человек. Концерт проводили на площади перед СДК «Быково».