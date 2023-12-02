Пожар на авторынке в Набережных Челнах увеличился до 1500 квадратов

Как уточнили в управлении МЧС по республике Татарстан, пока справиться с открытым пламенем пожарным не удается. Горят два крупных торговых рыночных павильона.

Информации о пострадавших к настоящему времени не поступало. Пламы увеличилось до 1500 кв. м.

Стоит отметить, что это уже второй пожар в России крупного рынка. Днем ранее пожарные несколько часов не могли локализовать огонь на рынке в Ростове-на-Дону на площади 4 тыс квадратных метров.