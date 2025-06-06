Пожар на подстанции в Кузбассе: МЧС раскрыло детали ЧП

В Кемеровской области завершена ликвидация последствий серьезного пожара на подстанции, который привел к экстренной эвакуации 162 шахтеров на «Листвяжной». Об этом со ссылкой на МЧС пишет VSE42.Ru .

Инцидент с возгоранием на подстанции «Набережная» произошел 5 июня в городе Белово. По данным ГУ МЧС по региону, на место происшествия оперативно прибыли 35 пожарных и 8 единиц спецтехники. В результате возгорания полностью сгорел утеплитель, серьезно пострадали кабельные линии и электроустановки на площади 450 квадратных метров. Плотное задымление осложняло работу спасателей.

Как ранее сообщалось, из-за аварийного отключения электроэнергии пришлось остановить работу шахты «Листвяжная» и эвакуировать всех сотрудников. Обошлось без пострадавших. Энергетики уже приступили к оценке ущерба и восстановительным работам.