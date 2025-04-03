Пожар на подстанции в Пермском крае оставил без электричества два предприятия

Из-за пожара в трансформаторе на промышленном предприятии в Пермском крае без света остались «Березниковскй содовый завод» и предприятие «Сода-хлорат». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение главы Березниковского горокруга Алексея Казаченко вечером четверга.

По данным Казаченко, возгорание случилось в 21:36 по местному времени (19:36 по московскому) в трансформаторе одного из промышленных предприятий. Для граждан в жилом секторе никакой угрозы по отключению электричества нет, ситуация находится на контроле главы округа.

Также в МЧС России добавили, что прибывшие на место ЧП пожарные установили, что горит трансформатор на промпредприятии, уже частично обрушилась кровля. Предварительно, пострадавших нет, а в ликвидации последствий инцидента принимает участие больше 40 человек и 16 машин.

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