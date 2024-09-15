Пожар на складе стройматериалов под Ростовом перекинулся на частные дома

Возгорание на складе стройматериалов в городе Аксай в Ростовской области не утихает. В настоящее время огнеборцы пытаются локализовать пламя, но пока не выходит, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Площадь пожара на складе стройматериалов в Аксае Ростовской области составляет 1,1 тысячи квадратных метров, из-за ветра огонь перешел на частные дома.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания составляет уже более 1100 кв. м. Мало того, огонь уже перекинулся на стоящие рядом со складом на переулке Толпинского частные жилые дома.

«Площадь пожара 1100 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра произошел переход огня на частные домовладения», — говорится в сообщении.

Пожар сейчас тушат порядка 100 человек личного состава МЧС, задействованы 38 единиц специальной техники. Тушение возгорания осложняет высокая пожарная загрузка конструкций, добавили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что два лесных пожара потушили в подмосковном Ступине.