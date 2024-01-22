Пожар на терминале «Новатэк» в порту Усть-Луга был ликвидирован спустя несколько дней

Пожар разошелся в порту Усть-Луга с 20 на 21 января. Несмотря на то, что для ликвидации огня прилагали много усилий, он загорался с новой силой. Потушить полностью все удалось и лишь 22 января. Об этом заявил глава администрации Кингисеппского района Ленобласти.

«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале «Новатэк» работы по тушению пожара завершены», — написал Юрий Запалатский.

Отметим, что к тушению пожара привлекались расчеты МЧС и Леноблпожспаса. Всех работников предприятия эвакуировали, пострадавших нет. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности. Вероятно, что в скором времени терминал вернется к прежнему руслу работы, а особый режим будет снят. По предварительным данным, причиной пожара стали некие внешние факторы.

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