Пожар привел к массовому отключению электричества в ЯНАО

В Салехарде из-за пожара в двухэтажном жилом доме произошли массовые отключения электричества. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , без света остались три улицы.

Издание со ссылкой на городскую администрацию сообщает, что отключения произошли 17 февраля. В качестве причины указали недавний пожар в двухэтажном жилом доме. Причина в том, что для ликвидации возгорания пришлось обесточить одну из трансформаторных подстанций. Таким образом без электроснабжения временно остались жители улиц Патрикеева, Павлова и Игарской.

Отмечается, что пожар случился в доме № 13 на улице Патрикеева. В ходе тушения нашли тело мужчины. Причину возгорания устанавливают.

Ранее сообщалось, что в промзоне Волгоградской области произошел пожар после атаки ВСУ.