Пожар унес жизни двух человек в Югорске

В жилом доме Югорска (ХМАО) погибли два человека: их тела без признаков жизни нашли после пожара. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Сообщение о возгорании на Советской, 21, поступило на пульт дежурных в 19:49 по местному времени. На момент прибытия экстренных служб помещение уже закоптилось, из-под кровли валил дым. Пожарные в составе группы из 15 человек с применением четырех единиц спецтехники оперативно потушили огонь, который распространился внутри дома на 12 квадратных метров.

В ходе ликвидации обнаружили тела двух человек. Одним погибшим оказался хозяин дома, а личность второго пока не установили. Причину пожара выясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе двое пожарных погибли во время ликвидации последствий налета украинских БПЛА.