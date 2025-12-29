Пожар в жилом доме из-за электрооборудования едва не привел к трагедии

В городе Узловая Тульской области сегодня произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, который мог привести к серьезным последствиям, но был оперативно ликвидирован благодаря слаженным действиям спасателей. Об этом пишет «ТУЛАСМИ» .

Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по улице Дзержинского. Первые пожарные подразделения прибыли на место уже через две минуты после вызова и сумели локализовать огонь на площади 12 квадратных метров, не дав ему распространиться по этажам и подъезду.

Самым важным итогом инцидента стало спасение людей. В ходе эвакуации пожарные применили несколько тактик, чтобы вывести жильцов из задымленного здания. Три человека были выведены с помощью спасательного устройства по лестничному маршу. Еще четверых — троих взрослых и одного ребенка — спасатели эвакуировали через окно квартиры с использованием трехколенной лестницы.

Всего из дома было выведено 15 человек, семеро из которых потребовалась непосредственная помощь огнеборцев. Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников МЧС, которые задействовали 12 человек личного состава и 4 единицы техники, жертв удалось избежать.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют аварийный режим работы электрооборудования.

