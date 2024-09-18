Пожар вспыхнул в бывшем доходном доме Пуришева в центре Москвы
Фото: [REGIONS/Анна Быкова]
В одной из квартир на верхнем этаже бывшего доходного дома Пуришева, что находится в центре Москвы, произошло возгорание. Как передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, пламя в считанные минуты перекинулось на чердачное помещение.
Площадь пожара составила порядка 15 квадратных метров. Огонь удалось оперативно потушить.
«По прибытии пожарных в жилом доме было возгорание в квартире на пятом этаже и на чердаке», — сообщил собеседник телеканала.
К тушению возгорания были привлечены 19 человек личного состава МЧС, задействованы семь единиц спецтехники. Обошлось без пострадавших.
Ранее работники Московской областной противопожарно-спасательной службы предупредили граждан, что неправильное обращение с зарядным устройством для гаджетов может привести к возгоранию.