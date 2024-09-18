Пожар вспыхнул в бывшем доходном доме Пуришева в центре Москвы

В одной из квартир на верхнем этаже бывшего доходного дома Пуришева, что находится в центре Москвы, произошло возгорание. Как передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, пламя в считанные минуты перекинулось на чердачное помещение.