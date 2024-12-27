Пожарному коту Толику из Москвы присвоили звание прапорщика внутренней службы

Коту, который несет службу при пожарной части в Москве, присвоили первое специальное звание. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного МЧС.

Кот по кличке Толик несет службу при 89-й пожарной части по Юго-Восточному административному округу Москвы. Ему в День спасателя было решено присвоить звание прапорщика.

«За годы службы котик завоевал сердца огнеборцев, став их верным другом и талисманом», — указали в микроблоге.

Пожарные уже изготовили для питомца миниатюрные погоны, а со временем планируют сшить и специальную форму. Кот ежедневно присутствует на разводах караулов, выходит провожать и встречать сотрудников пожарной части.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Мособлспаса» спасли кота, который упал в вентиляционную шахту многоэтажки в Балашихе. Животное два дня не могло выбраться из ловушки, и только вмешательство спасателей сохранило ему жизнь.