Пожарные массово эвакуировали жителей из загоревшегося дома в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса из-за пожара в квартире пришлось эвакуировать 25 человек. Многие также смогли покинуть дом без помощи спасателей, пишет VSE42.Ru .

Пожар случился 13 ноября на улице Новоселов, пока жильцы спали. Сообщение поступило дежурным почти в час ночи. На место оперативно прибыли 19 огнеборцев и пять единиц спецтехники.

Не все жильцы проснулись во время происшествия. Их разбудили и эвакуировали силами МЧС. Всего спасателям удалось вывести 25 человек.

Пожар в квартире ликвидировали через 15 минут, огонь до приезда пожарных успел распространиться на 12,5 кв. м. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что подросток спас женщину-инвалида из горящего дома в Лабытнанги в ЯНАО.