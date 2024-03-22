Пожарные в Саратове спасли 15 человек из полыхающей пятиэтажки, есть пострадавший

Как проинформировали в пресс-службе управления МЧС по Саратовской области, инцидент произошел в Саратове в пятиэтажном жилом доме на улице Челюскинцев.

Там в ночь на пятницу, 22 марта, сначала загорелась крыша, потом огонь охватил жилую часть дома. Параллельно с тушением пожара была экстренно проведена эвакуация жильцов.

«Жильцов дома эвакуировали. С верхних этажей людей спасали по автолестнице, из подъезда выводили в спасустройствах. Всего спасено 15 человек», – приводится в сообщении МЧС.

Сообщается, что общая площаль возгорания составила порядка 800 квадратных метров. Огонь тушили 65 человек личного состава МЧС и 14 пожарных расчетов.

В результате произошедшего, один человек пострадал и был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все причины пожара.

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