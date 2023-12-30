Пожелавшая смерти ВСУ помощница Залужного оказалась певицей из Москвы и экс-солисткой группы «Сливки»

«В Москве она вышла замуж за россиянина, в браке у нее родилась дочь, однако в 2008 году она развелась и вернулась в Киев. В 2014 году Мартынюк поддержала "майдан", а с началом конфликта в Донбассе стала волонтером», - пишет издание.