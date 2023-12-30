Пожелавшая смерти ВСУ помощница Залужного оказалась певицей из Москвы и экс-солисткой группы «Сливки»
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Уволенная за пожелания солдатам ВСУ не бояться умирать на фронте внештатная советница главы Генштаба ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк в начале нулевых годов подрабатывала в России певицей и актрисой. Информация стала известна журналистам украинского издания «Страна.ua».
Отмечается, что 39-летняя украинка закончила Университет театра и кино в Киеве и махнула в 2002 году в Москву. Там девушка успешно устроила карьеру певицы: два года Мартынюк была солисткой популярной в те годы поп-группы «Сливки».
«В Москве она вышла замуж за россиянина, в браке у нее родилась дочь, однако в 2008 году она развелась и вернулась в Киев. В 2014 году Мартынюк поддержала "майдан", а с началом конфликта в Донбассе стала волонтером», - пишет издание.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ Залужный обзавелся юной помощницей, вызвавшей зависть депутата Рады.