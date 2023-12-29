Залужный обзавелся юной помощницей, вызвавшей зависть депутата Рады

В Верховной Раде Украины не прошли мимо новой помощницы Главкома ВСУ Валерия Залужного, что появилась у него аккурат после недавней защиты докторской диссертации.

Накануне Залужный защитил докторскую диссертацию по философии, после чего в Сеть попали его фото с новой помощницей. Девушкой прекрасной во всех отношениях, как недвусмысленно высказалась депутат Рады Марьяна Безуглая.

Имя помощницы не упоминается, зато на фото девушка позирует в соцсетях как в купальнике, так и без. На одном из снимков она страстно поедает огромный торт.

«Тем временем в кабинетах доктора философии», – подписала опубликованные кадры украинский парламентарий от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Залужный уличил президента Зеленского во лжи, заявив, что военное командование не делало никакого запроса по поводу количества мобилизуемых солдат.