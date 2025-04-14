Пожертвования назвали способом снижения симптомов депрессии

Ежедневные пожертвования даже небольших сумм помогают улучшить эмоциональный фон и справиться с некоторыми симптомами депрессии, пишет aif.ru со ссылкой на журнал Psychological Science (PS) и исследование китайских ученых.

Ученые провели эксперимент с 883 людьми с признаками депрессии. Им дали задание: делать каждый день небольшие пожертвования, не меньше одного фэнь (одного рубля). Программа длилась два месяца. По итогам специалисты заметили, что у большинства испытуемых улучшилось настроение, снизились депрессивные симптомы.

Установили, что настроение поменялось из-за факта добровольного акта помощи и от эмоции, получаемую после доброго дела.

«Участники делились, что чувствовали радость и удовлетворение после пожертвований, а некоторые даже начали иначе воспринимать ценность самой монеты», — приводит журнал слова ведущего автора исследования Цзинтина Лю.

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