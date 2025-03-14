Пожилая москвичка несколько лет не дает спать Сергею Звереву

Стилист и артист Сергей Зверев рассказал, что не высыпается уже несколько лет из-за пожилой соседки. Об этом пишет KP.RU.

Сергей Зверев появился на Московской неделе моды в «Манеже» и пообщался с журналистами. Он признался, отказался от вредных привычек и стал активнее следить за собой, однако не может решить проблему со сном. По словам звезды, ему мешает высыпаться пожилая соседка, причем уже несколько лет.

«Сна нет вообще, потому что у соседки шизофрения на какой-то там стадии, ей за 70… Я не высыпаюсь из-за нее. А уйти спать в другую комнату нет возможности, потому что она гремит во всех комнатах. При этом она знает, что я живу внизу», — вздыхал Сергей Зверев.

Зверев отметил, что говорил с женщиной и писал записки, но все было бесполезно. Переезжать он также не хочет, так как привык к месту. Его спасает только работа, в которую он погружается с головой.

Ранее Сергей Зверев отреагировал на попадание в список украинских врагов.