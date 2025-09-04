Пожилая россиянка выжила в лесу после трех ночей одиночества

В Бокситогорском районе Ленинградской области произошло удивительное событие: 88-летняя женщина провела трое суток в лесу, сумев выжить в сложных условиях. Информацию об этом происшествии опубликовала «Фонтанка.ру».

Как сообщает издание, пожилая женщина, проживающая в России, отправилась в лес для сбора грибов, после чего перестала отвечать на телефонные звонки. Местные жители обнаружили потерявшуюся пенсионерку и сообщили об этом спасателям.

По информации портала 47news, бабушка отправилась на «тихую охоту», забыв взять с собой мобильный телефон.

Сын пенсионерки забил тревогу, сообщив о ее исчезновении в соответствующие службы. В поисковой операции участвовали спасатели поискового отряда из города Лодейное Поле, а также добровольцы из поисково-спасательного отряда «Экстремум».

