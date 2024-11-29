Пожилая женщина спасла тонущего внука ценой собственной жизни

В Таиланде пожилая жительница была объявлена пропавшей без вести после героического поступка: она спасла тонущего внука, хотя сама не могла противостоять стихии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Thaiger.

Инцидент случился 26 ноября в провинции Пхатталунг. Пожилая жительница Чотика вышла на прогулку с четырехлетним внуком, чтобы оценить последствия после непогоды. Часть местности серьезно затопило, что сфотографировали родственники. Однако в 50 метрах от своего дома бабушка и внук поскользнулись и упали в поток воды.

Чотика и ее внук кричали, на шум выбежала остальная часть семьи. Женщина успела подтолкнуть внука в сторону отца, благодаря чему мальчика вытащили. Однако старушка вскоре погрузилась под воду и стала частью бурного течения.

На месте развернули поисково-спасательные работы: не теряют надежды, что Чотика могла оказаться где-то на суше. Однако иностранные обозреватели указывают женщину как предварительно мертвую.

Ранее сообщалось, что российская туристка погибла на тайском Самуи, попав под большую волну.