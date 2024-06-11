Пожилая жительница Новокузнецка погибла под колесами поезда

Пенсионерка оказалась на железнодорожных путях и была сбита поездом насмерть в Новокузнецке. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на транспортную полицию Сибири.

Погибшей 86 лет. 11 июня она пыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте и не заметила приближающегося поезда. Пожилая сибирячка не пережила полученных травм и скончалась на месте.

На месте работала следственно-оперативная группа, будут устанавливаться все детали и обстоятельства произошедшего.

Жителям в очередной раз напомнили, что переходить пути на станциях и в других местах нужно только в специально отведенных местах.

Ранее сообщалось, что в Кемерово столкнулись два трамвая. Стало известно, в каком состоянии девушка-водитель, которая пыталась не допустить страшного ДТП. Напомним, что в аварии пострадали сто человек минимум, один погиб.