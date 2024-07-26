Пожилого индийца госпитализировали с 40-сантиметровой тыквой в заднем проходе

В Индии на стол к хирургам попал 60-летний мужчина, который повредил себе кишечник крупной тыквой грушевидной формы, пишет издание МК.

40-сантиметровая тыква в кишечнике угрожала жизни жителя Индии. Пожилой фермер не стал уточнять, как овощ оказался внутри. Ему повезло, что скорая помощь прибыла достаточно быстро и смогла передать его в руки специалистов.

Хирурги провели операцию и зашили все, что требовалось. Вытянутую по форме тыкву, похожую на кабачок, успешно извлекли. В скором времени его выпишут домой, на ферму, где мужчина и вырастил плод. Ему настоятельно рекомендовали соблюдать осторожность, какой бы не была его версия о попадании овоща в проход.

Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательницы зарабатывали на сексе с заключенными.