В Британии надзирательницы зарабатывали на сексе с заключенными

Заключенный британской тюрьмы Эгерт Меризай рассказал, что надзирательницы оказывали интимные услуги заключенным, если у тех было чем заплатить. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на историю осужденного для Daily Mail.

Меризай в беседе с иностранным изданием по Сети рассказал, что сам лично организовывал одну из встреч надзирательницы и заключенного. Он не один был втянут в эту схему, хотя старался не лезть, ведь при поимке ему грозило увеличение срока.

Другой заключенный, пожелавший остаться анонимным, подтвердил эти сведения. По его словам, интим с надзирательницей стоил до двух тысяч фунтов стерлингов. Не у каждого отбывающего срок были такие деньги. По актуальному курсу это примерно 230 тысяч рублей.

Комментарии от заключенных потребовались после скандального видео из тюрьмы текущим летом. Журналисты в ходе сбора информации убедились, что такие ситуации происходят не первый раз.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара оказался в колонии из-за желания сбежать на Украину.