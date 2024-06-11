Пожилого заслуженного учителя России обвинили в развращении школьниц

Заслуженного учителя РФ из Брянской области задержали по подозрению в развращении малолетних девочек. Об этом стало известно каналу Baza.

13-летние обучались в школе под Брянском, где уроки вел Заслуженный учитель РФ. Мужчине 84 года, он преподавал ИЗО в гимназии в одном из районов. Награжденный, известный в своих кругах, преподаватель оказался с нездоровым пристрастием. По предварительным данным, он попался на совращении шестиклассниц.

Неприятная история произошла на одном из уроков. Тогда учитель притворился преподавателем по анатомии, начав показывать девочкам порнографию.

После жалобы в ситуацию вмешались следователи. Было возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении двух или более лиц, не достигших совершеннолетия. В настоящий момент брянский учитель в СИЗО. Если его вину докажут, то суд может отправить его в колонию на срок 5 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Пензе учитель отправил в чат школьницам дикпик.