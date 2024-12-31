Пожилого жителя Литвы собрались судить за шпионаж для России

Портал Delfi со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики сообщил, что 82-летнего латвийца Эдуардаса Мановаса представят суду как обвиняемого в шпионаже для российских спецслужб.

Пожилой мужчина бы задержан и получил официальное обвинение в шпионаже на Россию. Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. За преступление, касающееся государственной измены, он ответит в суде. Изначально материалы дела передали в апелляционный суд Литвы, однако он перенаправил это на рассмотрение в Вильнюсский окружной суд.

По утверждению прокуратуры, Эдуардас Мановас имеет двойное гражданство: России и Литвы. Установили, что мужчина собирал секретные данные для военной разведки РФ. До начала 2024 года он получал за разведку деньги пока не попался силовикам. Отмечается, что Мановас — бывший консерватор, который пытался пробиться на управленческую должность в 2011 году в местные органы власти.

Ранее сообщалось, что родные экс-работника посольства США в РФ, осужденного за шпионаж, попросили обменять его.