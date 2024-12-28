Родные бывшего работника посольства США в РФ, осужденного за шпионаж, попросили власти обменять его

Марк Фогел, гражданин Соединенных Штатов, был осужден в России за шпионаж. Его семья теперь добивается от властей включения своего родственника в список для обмена заключенными. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Фогелов Саши Филлипс.

Она заявила, что семья дипломата просит от правительства США включать Марка во всем переговоры об обмене заключенными.

«Она, безусловно, просит включить Марка в следующий обмен заключенными», — указала защитница.

Филлипс также утверждает, что мать Фогела встречалась с Трампом летом 2024 года, и он пообещал ей поспособствовать освобождению сына в случае победы на выборах. С ее точки зрения, если Госдеп присвоит Марку Фогелу статус «незаконно задержанного», то это улучшит пути и возможности для позитивного и продуктивного диалога между Кремлем и Белым домом.

Ранее сообщалось, что оппозиционера Илью Яшина*, которого передали в США в рамках обмена заключенными, объявили в России в федеральный розыск. Основанием для этого стало нарушение им Уголовного кодекса.

*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ