Пожилой актер из сериала «Игра в Кальмара» получил срок за поцелуй в щеку

Одна из главных звезд популярного южнокорейского сериала О Ен Су был признан виновным в домогательствах. Агентство Yonhap сообщает, что актера приговорили к условному сроку.

80-летний О Ен Су попался на домогательствах спустя семь лет. На него пожаловалась женщина, которую в прошлом он обнимал и целовал. Кореянка утверждает, что все было против ее воли. В полицию она пошла лишь в 2021 году, а спустя год Ен Су получил обвинение.

Недавно прошел суд, на котором актера признали виновным. Ему назначили восемь месяцев тюрьмы, но условно. В Корее по таким приговорам не отбывают реальный срок, а находятся дома. Если преступник в период отбывания наказания совершает нарушение, то домашнее пребывания заменяют на тюрьму.

Помимо этого, О Ен Су предстоит пройти особую программу для сексуальных преступников.

Напомним, что южнокреец О Ен Су сыграл в сериале «Игры в Кальмара» старика и «сокамерника» главного героя. Вместе они преодолевали жестокие испытания в желании получить баснословное состояние.

Ранее сообщалось, что россиянку поймали с поличным при попытке устроить диверсию на железной дороге.